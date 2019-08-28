Краснодар, , 07:14 — REGNUM

27 августа на стадионе «Црвена Звезда» (Белград) был разыгран ответный матч последнего квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2019/20 между коллективами «Црвена Звезда» и «Янг Бойз». Противостояние завершилось со счетом 1:1.

Первый гол на 59-й минуте забил 27-летний сербский форвард Алекса Вуканович после передачи Милана Родича — 1:0. Через 23 минуты вышедший на замену Эль-Фарду Бен Набуан подставил свою команду, срезав мяч в свои ворота после удара Саиди Янко из-за пределов штрафной площади — 1:1.

Сербская команда выбила «Янг Бойз» за счет большего количества гостевых мячей (2 против 1).

Статистика матча («Црвена Звезда"/"Янг Бойз»)

Удары 6/12

Удары в створ ¼

Владение 47%/53%

Нарушения 14/19

Угловые 1/3

Стартовые составы на матч:

«Црвена Звезда»: Борян, Дегенек, Милунович, Родич, Гебелич, Марин, Гарсия, Каньяс, Йованович, Боачи, Вуканович.

Запас: Попович, Панков, Иванич, Павков, Томане, Жандер, Бен Набуан.

«Янг Бойз»: фон Балльмос, Соренсен, Цезигер, Лусенбергер, Сьерро, Эбишер, Янко, Нгамалё, Лотомба, Ассале, Нсаме.

Запас: Вёльфли, Сулеймани, Бурги, Фасснахт, Гарсия, Оаро, Гаудино.

Главный арбитр матча: Энтони Тейлор | Гари Бесвик | Адам Нунн | Крис Кавана.

Предупреждения: Милунович — 18, Дегенек — 21, Гебелич — 32, Цезигер — 36, Томане — 79, Оаро — 90+4, Йованович — 90+5.

Голы: Вуканович 59 — 1:0, Бен Набуан (автогол) 82 — 1:1.