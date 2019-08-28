Краснодар, 28 августа 2019, 07:12 — REGNUM
27 августа на стадионе «Краснодар» был разыгран ответный матч последнего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2019/20 между коллективами «Краснодар» и «Олимпиакос». Противостояние завершилось волевой победой гостей со счетом 2:1.
В дебюте первой половины полузащитник молодежной сборной России Даниил Уткин открыл счет, замкнув прострел Вандерсона Масиэла с левого фланга атаки — 1:0. В следующей же атаке новичок греческого клуба Юссеф Эль-Араби отличился забитым мячом — 1:1. На 47-й минуте Эль-Араби оформил дубль после передачи Матье Вальбуэна — 1:2.
В групповой этап Лиги Чемпионов со счетом 6:1 по сумме двух матчей (4:0, 1:2) прошел греческий «Олимпиакос».
Статистика матча («Краснодар"/"Олимпиакос»)
Удары 11/10
Удары в створ 3/6
Владение 55%/45%
Нарушения 13/9
Угловые ¾
Стартовые составы на матч:
«Краснодар»: Крицюк, Фьолусон, Спаич, Стоцкий, Петров, Ольссон, Уткин, Вилена, Берг, Сулейманов, Масиэл.
Запас: Рамирес, Скопинцев, Игнатьев, Намли, Панталео, Сафонов, Камболов.
«Олимпиакос»: Са, Мерия, Цимикас, Семедо, Элабделлау, Бухалакис, Гильерме, Каштелу, Масурас, Вальбуэна, Эль-Араби.
Запас: Судани, Аллен, Кутрис, Торосидис, Сиссе, Ранджелович, Камара.
Главный арбитр матча: Дамир Скомина | Юре Прапротник | Роберт Вукан | Раде Обренович.
Предупреждения: Стоцкий — 25, Намли — 70, Ольссон — 75, Спаич — 76.
Голы: Уткин 10 — 1:0, Эль-Араби 11 — 1:1.