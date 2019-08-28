Краснодар, , 07:12 — REGNUM

27 августа на стадионе «Краснодар» был разыгран ответный матч последнего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2019/20 между коллективами «Краснодар» и «Олимпиакос». Противостояние завершилось волевой победой гостей со счетом 2:1.

В дебюте первой половины полузащитник молодежной сборной России Даниил Уткин открыл счет, замкнув прострел Вандерсона Масиэла с левого фланга атаки — 1:0. В следующей же атаке новичок греческого клуба Юссеф Эль-Араби отличился забитым мячом — 1:1. На 47-й минуте Эль-Араби оформил дубль после передачи Матье Вальбуэна — 1:2.

В групповой этап Лиги Чемпионов со счетом 6:1 по сумме двух матчей (4:0, 1:2) прошел греческий «Олимпиакос».

Статистика матча («Краснодар"/"Олимпиакос»)

Удары 11/10

Удары в створ 3/6

Владение 55%/45%

Нарушения 13/9

Угловые ¾

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Крицюк, Фьолусон, Спаич, Стоцкий, Петров, Ольссон, Уткин, Вилена, Берг, Сулейманов, Масиэл.

Запас: Рамирес, Скопинцев, Игнатьев, Намли, Панталео, Сафонов, Камболов.

«Олимпиакос»: Са, Мерия, Цимикас, Семедо, Элабделлау, Бухалакис, Гильерме, Каштелу, Масурас, Вальбуэна, Эль-Араби.

Запас: Судани, Аллен, Кутрис, Торосидис, Сиссе, Ранджелович, Камара.

Главный арбитр матча: Дамир Скомина | Юре Прапротник | Роберт Вукан | Раде Обренович.

Предупреждения: Стоцкий — 25, Намли — 70, Ольссон — 75, Спаич — 76.

Голы: Уткин 10 — 1:0, Эль-Араби 11 — 1:1.