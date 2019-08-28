Тронхейм, Норвегия, , 07:11 — REGNUM

27 августа на стадионе «Леркендал» (Тронхейм) был разыгран ответный матч последнего квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2019/20 между коллективами «Русенборг» и «Динамо» (Загреб). Противостояние завершилось боевой ничьей 1:1.

На 11-й минуте 23-летний арендованный из «Мидтьюлланна» нигерийский нападающий Бабаджиде Дэвид открыл счет — 1:0. На экваторе второй половины молодой атакующий полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Амер Гояк забил первый мяч «синих» — 1:1.

С общим счетом 3:1 по сумме двухматчевого противостояния (2:0, 1:1) в групповую стадию турнира прошел хорватский клуб.

Статистика матча («Русенборг"/"Динамо»)

Удары 16/14

Удары в створ 6/3

Владение 57%/43%

Нарушения 11/9

Угловые 4/7

Стартовые составы на матч:

«Русенборг»: Хансен, Хеденстад, Мелинг, Региниуссен, Ховланд, Йенсен, Конрадсен, Лундему, Тофт-Содерлунд, Дэвид, Адегбенро.

Запас: де Ланле, Трондсен, Валшик, Осен, Эстбё, Ботхейм, Кейде.

«Динамо»: Ливакович, Леовац, Стоянович, Перич, Дилавер, Адеми, Хайрович, Моро, Ольмо, Оршич, Петкович.

Запас: Загорац, Майер, Гавранович, Гояк, Шитум, Атимвен, Теофиль-Катрин.

Главный арбитр матча: Овидиу Хацеган | Отавиан Совре | Себастьян Георге | Константин Колтеску.

Предупреждения: Дилавер — 43, Тофт-Содерлунд — 47, Леовац — 84.

Голы: Дэвид 11 — 1:0, Гояк — 71.