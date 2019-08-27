Симферополь, , 18:47 — REGNUM

Фестиваль «Таврида-Арт» стал не только пространством полной свободы самовыражения, но и своеобразным социальным лифтом в сфере культуры, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUMво вторник, 27 августа, политтехнолог Алена Август.

Как сообщалось ранее, фестиваль посетили более 45 тысяч человек. Общая сумма грантов, полученных участниками фестиваля — 87 млн рублей.

Авт Здесь можно найти тех, кто поможет «продвинуть» проект или скорректировать его так, чтобы он стал более востребованным. По сути это огромный федеральный кастинг, совершенно открытый, и «подкрутить» его результаты невозможно. «Характерной особенностью этого фестиваля является то, что одновременно с полной свободой самовыражения и творческой фантазии он становится ещё и своеобразным социальным лифтом в области творчества и культуры.Здесь можно найти тех, кто поможет «продвинуть» проект или скорректировать его так, чтобы он стал более востребованным. По сути это огромный федеральный кастинг, совершенно открытый, и «подкрутить» его результаты невозможно.

Немаловажно и то, что фестиваль проходит именно в Крыму. Хотя острота политического момента уже прошла, он все ещё является сакральным местом. И сейчас он в сфере культуры встраивается в российскую федеральную повестку», — отметила Алена Август.