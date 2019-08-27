Ульяновск, , 17:53 — REGNUM

Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области поддержали предложения о жилищной поддержке призёров престижных спортивных соревнований. Размер единовременной выплаты на приобретение жилья будет зависеть от статуса соревнований и занятого призового места, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Изменения планируется внести в региональный закон о физической культуре и спорте. Согласно поправкам, призёрам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира и Европы предлагается предоставлять единовременную денежную выплату на приобретение жилья. Речь идёт только о спортсменах, которые живут на территории региона.

Размер выплаты будет варьироваться и индексироваться: по мнению законодателей, сумма выплаты будет зависеть от статуса соревнований и занятого призового места. При этом законопроект предусматривает, что приобретаемое жильё не должно превышать 65 кв. метров.

По данным депутатов, в настоящее время в регионе на данную выплату могут претендовать три человека. Ранее премьер-министр Александр Смекалин отмечал, что спортсмены «вложили очень много сил и средств, чтобы добиться результатов». И «долг региона — помочь им, в том числе за счет выделения средств на улучшение жилищных условий».

Чиновники и депутаты считают, что принятие данного законопроекта позволит «сократит отток молодых спортивных талантов из региона».

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