Нью-Йорк, США, , 15:43 — REGNUM

Швейцарский теннисист Роджер Федерер квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в рекордный 17-й раз. Об этом сообщается сообщается на официальном сайте тура.

О попадании Федерера на итоговый чемпионат стало известно после того, как он обыграл индийца Сумита Нагала в первом круге Открытого чемпионата США.

«Попадание на Итоговый чемпионат всегда является одной из моих главных целей», — сказал Федерер.

Напомним, Федерер является шестикратным победителем итогового чемпионата.

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