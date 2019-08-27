Нью-Йорк, США, 27 августа 2019, 15:43 — REGNUM
Швейцарский теннисист Роджер Федерер квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в рекордный 17-й раз. Об этом сообщается сообщается на официальном сайте тура.
О попадании Федерера на итоговый чемпионат стало известно после того, как он обыграл индийца Сумита Нагала в первом круге Открытого чемпионата США.
«Попадание на Итоговый чемпионат всегда является одной из моих главных целей», — сказал Федерер.
Напомним, Федерер является шестикратным победителем итогового чемпионата.
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