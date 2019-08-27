Ростов-на-Дону, , 15:40 — REGNUM

Матч седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между футбольными клубами «Ростов» и казанским «Рубином» (2:1) стал самым посещаемым. Стадион «Ростов-Арена» 25 августа принял 35 тыс. 31 болельщика.

Как пишет ИА «Чемпионат-Ростов»,матчи против столичного «Спартака» и самарских «Крыльев Советов» посетили 35 тыс. 865 и 28 тыс. 674 зрителя, соответственно.

Следующий домашний матч «Ростова» намечен на 15 сентября. На поле ростовского стадиона выйдут жёлто-синие и игроки грозненского «Ахмата».

ИА REGNUM ранее сообщало, что ранее РПЛ установила рекорд посещаемости матчей первого тура сезона 2019/20. Восемь матчей посетили 183 тыс. 617 зрителей. Самым же посещаемым в истории чемпионатов России по футболу признан сезон-2018/19. 240 игр турнира посетили 4 млн 36 тыс. 196 футбольных фанатов.

Читайте ранее в этом сюжете: Установлен рекорд посещаемости матчей первого тура РПЛ