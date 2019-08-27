Новосибирск, , 15:28 — REGNUM

Финский защитник Юркки Йокипакка стал игроком «Сибири». Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Кирилл Фастовский, сообщает «Чемпионат».

По словам Фастовского, клуб подписал контракт с Йокипаккой, из-за чего пришлось расторгнуть соглашение с другим защитником — Сэмом Лофквистом.

«Нам нужен игрок для созидания, для начала атаки. В этом плане Йокипакка намного сильнее, чем Лофквист, это другой уровень», — сказал Фастовский.

Отметим, что Йокипакка стал пятым легионером клуба. Кроме него, в команде играют ещё четыре финских хоккеиста — голкипер Харри Сятери, а также нападающие Микаэль Руохамаа, Юусо Пуустинен и Юкка Пельтола.

Читайте также: Хоккеист Терещенко ушёл из минского «Динамо»