Москва, , 14:26 — REGNUM

Биатлонист Александр Логинов заявил, что подпишет контракт с Союзом биатлонистов России (СБР). Об этом 27 августа сообщает «Матч ТВ».

«Контракт сейчас дорабатывается и будет подписан вместе с допсоглашением», — сказал Логинов.

Напомним, что на заседании правления СБР 27 августа обсуждался вопрос контрактов спортсменов с организацией.

Ранее Логинов, а также Дмитрий Малышко, Антон Бабиков и Матвей Елисеев выразили недовольство первоначальными условиями соглашения. Глава СБР Владимир Драчёв сообщил, что стороны пришли к компромиссу.