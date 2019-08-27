Санкт-Петербург, , 13:25 — REGNUM

Английские футбольные болельщики попросили «Зенит» купить защитников Шкодрана Мустафи из лондонского «Арсенала» и Фила Джонса из «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на странице петербургского клуба в Twitter.

Отмечается, что в своём англоязычном аккаунте в Twitter «Зенит» позволил пользователям присылать личные сообщения. В результате клуб получил множество сообщений от английских болельщиков купить Мустафи и Джонса.

«Всё, что мы получили, — это сообщения с вопросами о том, как много ретвитов нужно сделать, чтобы мы купили Джонса и Мустафи», — говорится в сообщении.

Добавим, что в нынешнем сезоне Мустафи перестал попадать в основной состав «Арсенала». Джонс, в свою очередь, не играет за основу «Манчестер Юнайтед».

Читайте также: «Зенит» интересуется полузащитником «Ренна» Гренье