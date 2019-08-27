Париж, , 13:16 — REGNUM

ПСЖ выдвинул условия мадридскому «Реалу» по трансферу бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации издания, парижский клуб в ультимативной форме потребовал от «Реала» включить в сделку бельгийского вратаря Тибо Куртуа.

Отмечается, что «Реал» предложил вместо Куртуа другого голкипера — Кейлора Наваса. Однако ПСЖ хочет заполучить именно Куртуа.

Напомним, летом 2018 года Куртуа перешёл в «Реал» из «Челси» и вытеснил Наваса из состава.

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