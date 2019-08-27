Лондон, , 11:56 — REGNUM

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен останется в лондонском клубе до окончания сезона 2019/20. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что «Тоттенхэм» предложил Эриксену новый контракт с зарплатой €220 тыс в неделю. При этом футболист заявил, что дело не в деньгах.

Датский полузащитник планировал покинуть «Тоттенхэм» и перейти в один из европейских топ-клубов, но так и не получил предложения. В частности, им интересовался «Реал», но переход не состоялся.

Ранее общалось, что Эриксен отказался от очередного предложения «Тоттенхэма» о продлении сотрудничества.

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