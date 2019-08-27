Лондон, , 11:51 — REGNUM

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли может вернуться на поле после травмы в матче с «Арсеналом». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, Деле Алли завершает восстановление после травмы подколенного сухожилия и близок к возвращению на поле.

Предполагается, что он сможет помочь своей команде уже в ближайшем матче Английской премьер-лиги с принципиальным соперником — лондонским «Арсеналом».

Напомним, матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» состоится 1 сентября. «Канониры» идут на третьем месте в турнирной таблице, «шпоры» — на седьмом.

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