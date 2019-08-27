Болтон, , 11:30 — REGNUM

Английский футбольный клуб «Болтон Уондерерс» может прекратить существование из-за финансовых проблем. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что руководство третьей английской лиги, в которой сейчас играет «Болтон», дало клубу время до 27 августа, чтобы представить документы о финансовых гарантиях или завершить сделку по продаже.

Если этого не произойдёт, то у «Болтона» будет две недели, чтобы предоставить доказательства наличия денег. В противном случае клуб прекратит существование.

Напомним, «Болтон» является одним из старейших футбольных клубов мира, он был основан в 1874 году. Команда является четырёхкратным обладателем Кубка Англии и один раз выигрывала Суперкубок страны.

В 2012 году «Болтон» покинул премьер-лигу. В настоящее время команда находится на 23-м месте в третьем дивизионе.