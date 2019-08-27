Ницца, Франция, , 10:56 — REGNUM

Британский миллиардер Джим Рэтклифф купил французский футбольный клуб «Ницца». Об этом сообщает L’Equipe.

По информации издания, Рэтклифф завершил сделку по приобретению «Ниццы». Сумма сделки составила €100 млн.

«Мы проанализировали многие клубы с точки зрения стоимости и потенциала, и «Ницца» отвечает этим критериям положительно», — приводит издание слова Рэтклиффа.

Он добавил, что хочет сделать «Ниццу» клубом, способным регулярно участвовать в европейских турнирах.

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