Москва, , 10:11 — REGNUM

Московский ЦСКА может усилить состав защитником «Севильи» Серджи Гомесом. Об этом сообщает AS.

Серджи Гомес (cc) Harpagornis

По информации издания, Гомес близок к переходу в ЦСКА на правах аренды. 27-летний игрок уже договорился об аренде с «армейцами» и ждёт, когда клубы придут к соглашению.

Напомним, в 2018 году Гомес перешёл из «Сельты» в «Севилью». В сезоне 2018/19 он сыграл в 32 матчах чемпионата Испании, в которых не отметился результативными действиями.

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