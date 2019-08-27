Тампа, США, , 10:02 — REGNUM

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский показал новый шлем, в котором будет играть в сезоне 2019/20. Об этом сообщается на странице НХЛ в Twitter.

https://twitter.com/NHL/status/1166086712965193728

Напомним, ранее Василевский подписал новый контракт с «Тампой», рассчитанный на восемь лет. Зарплата хоккеиста составит $9,5 млн в год. Контракт вступит в силу с 2020 года.

Как ранее сообщало, российские вратари Андрей Василевский и Сергей Бобровский признаны лучшими голкиперами НХЛ.

Читайте также: Василевский и Бобровский признаны лучшими вратарями НХЛ