Мадрид, 27 августа 2019, 09:29 — REGNUM
Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес получил травму в матче второго тура чемпионата Испании против «Вальядолида». Об этом сообщается на сайте команды.
Отмечается, что футболист прошёл обследования, которое выявило у него повреждение мышцы голени. Из-за травмы Родригес пропустит около трёх недель.
Напомним, Хамес Родригес вернулся в «Реал» из «Баварии», в составе которой отыграл последние два сезона.
«Реал» сыграл вничью с «Вальядолидом». Матч завершился вничью — 1:1.
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