Мадрид, , 09:29 — REGNUM

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес получил травму в матче второго тура чемпионата Испании против «Вальядолида». Об этом сообщается на сайте команды.

Отмечается, что футболист прошёл обследования, которое выявило у него повреждение мышцы голени. Из-за травмы Родригес пропустит около трёх недель.

Напомним, Хамес Родригес вернулся в «Реал» из «Баварии», в составе которой отыграл последние два сезона.

«Реал» сыграл вничью с «Вальядолидом». Матч завершился вничью — 1:1.

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