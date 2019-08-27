Краснодар, , 09:10 — REGNUM

«Краснодар» сыграет с греческим «Олимпиакосом» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча пройдёт 27 августа в Краснодаре.

В первом матче, который прошёл 21 августа в Греции, «Олимпиакос» одержал победу с разгромным счётом 4:0.

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Как ранее сообщало, полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена в первом матче с «Олимпиакосом», из-за чего выбыл на длительный период.

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