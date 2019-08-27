Нью-Йорк, США, , 08:42 — REGNUM

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу над представителем Испании Роберто Карбальесом-Баеной в матче первого круга Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 54 минуты, завершилась со счётом 6:4, 6:1, 6:4.

Джокович четыре раза подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, пять ошибок на подаче и ни одного брейка.

Во втором круге турнира Джокович сыграет с аргентинским теннисистом Хуаном Игнасио Лондеро.

Напомним, Джокович является действующим чемпионом US Open. В прошлогоднем финале он обыграл аргентинца Хуана Мартина дель Потро со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

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