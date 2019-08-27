Нью-Йорк, США, , 08:24 — REGNUM

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Индии Праджнешом Гуннесвараном в матче первого круга Открытого чемпионата США — US Open. Встреча продлилась 1 час 25 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:1, 6:2.

Медведев девять раз подал навылет, допустив семь двойных ошибок, и реализовал 7 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, восемь ошибок на подаче и один брейк.

Во втором круге турнира Медведев сыграет с боливийским теннисистом Уго Дельеном.

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