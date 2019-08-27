Нью-Йорк, США, , 08:08 — REGNUM

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над представительницей Австралии Самантой Стосур в матче первого круга Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 4 минуты, завершилась со счётом 6:1, 6:3.

Александрова пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, шесть ошибок на подаче и один брейк.

Во втором круге турнира Александрова сыграет с китайской теннисисткой Чжан Шуай.

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