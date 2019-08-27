Нью-Йорк, США, 27 августа 2019, 07:52 — REGNUM
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян одержала победу над представительницей Австралии Присциллой Хон в матче первого круга Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 36 минуты, завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
Гаспарян один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре ошибки на подаче и пять брейков.
Во втором круге турнира Гаспарян сыграет с британской теннисисткой Йоханной Контой.
Читайте также: Касаткина выбыла с US Open, проиграв Конте в первом круге