Нью-Йорк, США, 27 августа 2019, 07:48 — REGNUM
Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Великобритании Йоханне Конте в матче первого круга Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 4 минуты, завершилась со счётом 1:6, 6:4, 2:6.
Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из пяти. На счету её соперницы два эйса, две ошибки на подаче и шесть брейков.
Во втором круге турнира Конта сыграет с российской теннисисткой Маргаритой Гаспарян.
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