Нью-Йорк, США, , 07:41 — REGNUM

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла представительнице США Серене Уильямс в матче первого круга Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 59 минут, завершилась со счётом 1:6, 1:6.

Это поражение стало для Шараповой 20-м в зачёте личных встреч с Уильямс. Таким образом, счёт в матчах между двумя теннисистками стал 20:2 в пользу Уильямс.

Во втором круге турнира Уильямс сыграет с американской теннисисткой Кэти Макнелли.

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