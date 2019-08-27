Милан, Италия, , 07:30 — REGNUM

Миланский «Интер» одержал победу над «Лечче» в матче первого тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В первом тайме «Интер» забил два гола, отличились полузащитники Марсело Брозович и Стефано Сенси.

После перерыва футболисты миланского клуба довели счёт до разгромного благодаря голам Ромелу Лукаку и Антонио Кандревы.

На сегодняшний день «Интер» занимает первое место в чемпионате Италии, в активе команды три очка после одного матча. «Лечче» идёт на 20-м месте, команда не набрала очков.

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