Екатеринбург, , 07:25 — REGNUM

Екатеринбургский «Урал» одержал победу над «Сочи» в матче седьмого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Урала» голы забили нападающие Эрик Бикфалви, реализовавший пенальти, и Андрей Панюков, а также полузащитник Николай Димитров.

Единственный мяч в составе «Сочи» забил форвард Антон Заболотный, перешедший из «Зенита».

На сегодняшний день «Урал» занимает восьмое место в чемпионате России, в активе команды 10 очков после семи матчей. «Сочи» идёт на 15-м месте, команда набрала три очка в семи играх.

Читайте также: «Ростов» одержал волевую победу над «Рубином»