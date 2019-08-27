Посёлок городского типа Крестцы, Новгородская область, , 08:03 — REGNUM

В Крестецком районе Новгородской области сегодня, 27 августа, стартует региональный туристический слёт инвалидов. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве спорта и молодёжной политики региона, турслёты инвалидов проводятся в Новгородской области ежегодно, в этом году — уже в 24-й раз.

В программе слёта — соревнования по семи спортивным дисциплинам: бег, прыжки в длину, стрельба из пневматической винтовки, армрестлинг, настольный теннис, дартс. Впервые в спортивную программу включены соревнования по бочче — спортивной игре с мячом на точность.

Кроме того, участники слёта сыграют в настольные спортивные игры: это кульбутто, шаффлборд, тейбл эластик, корнхол, джакколо.

Слёт проходит в лагере «Детская флотилия «Парус» в деревне Долгий Бор Крестецкого района до 31 августа. В соревнованиях примут участие 13 команд — 60 спортсменов из различных районов Новгородской области и Великого Новгорода.