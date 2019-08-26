Кострома, , 19:42 — REGNUM

Пилот Максим Краев стал трехкратным чемпионом России по мотокроссу среди юниоров, сообщает Krasnoenews.

Финал первенства страны среди молодежи в классе «OPEN» проходил в Каменске-Уральском Свердловской области. Участие в нем приняли более 200 ведущих мотогонщиков страны. Для костромича это третья победа такого уровня. До этого два кубка чемпиона России он завоевал в Ханты-Мансийском городе Мегионе. Так Максим Краев завершил юниорскую мотокарьеру и перешёл во взрослый разряд. Уже в сентябре юноша выступит в финале чемпионата России. Состязания пройдут в Костромской области, в Красносельском районе с 13 по 16 сентября.

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