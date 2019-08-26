Ярославль, , 19:23 — REGNUM

Ярославский «Локомотив» обнародовал программу встречи с болельщиками. Об ее содержании корреспонденту ИА REGNUM сообщили в хоккейном клубе. Мероприятие пройдет 29 августа и будет поделено на две части. Развлекательная программа встречи с болельщиками начнется в 15 часов перед входом в УКРК «Арена-2000». Здесь будет развернуто несколько игровых зон. Фанатам клуба можно будет поучаствовать в бросках по реальным хоккейным воротам, сыграть в настольный и бокс-хоккей, сфотографироваться с Кубком мира по хоккею, который в прошлом году выиграл ярославский «Локо». Перед входом в ледовый дворец запланировано проведение автограф-сессии с хоккеистами «Локомотива». Во второй части мероприятия пройдет товарищеский матч между ярославским «Локомотивом» и череповецкой «Северсталью». Принципиальный поединок географических соседей начнется в 18.00. В клубе также особо пояснили, почему встреча с болельщиками состоится в будний день и непосредственно перед стартом нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

Капитан «Локомотива» Стаффан Кронвалл на встречи с болельщиками-2018 ХК «Локомотив»

«Прекрасно понимаем негодование многих, но, к сожалению, мы плотно привязаны к графику предсезонной подготовки команды, поэтому иного выхода, кроме как провести встречу в день домашнего товарищеского матча, у нас нет. Если новый «уличный» формат мероприятия действительно себя зарекомендует, то в следующем году постараемся организовать его в отдельный, выходной день», — говорится в сообщении, которое клуб разместил в своих социальных сетях.

Матч с «Северсталью» — последняя предсезонная игра «Локомотива». Команда 25 августа вернулась с Кубка Латвийских железных дорог, в рамках которого уступила рижскому «Динамо» и казанскому «Ак Барсу», а потом победила екатеринбургский «Автомобилист» и минское «Динамо». Первый матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» проедет 4 сентября против московского «Спартака».

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