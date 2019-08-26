Пенза, , 17:08 — REGNUM

Спортсменка из Великого Новгорода Элеонора Афанасьева завоевала бронзовую медаль в опорном прыжке на соревнованиях Кубка России по спортивной гимнастике сегодня, 26 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе новгородского министерства спорта и молодёжной политики.

Второе место в опорном прыжке заняла Ангелина Мельникова из Воронежа, победительницей стала Лилия Ахаимова из Санкт-Петербурга.

Новгородскую спортсменку к соревнованиям подготовила бригада тренеров спортшколы олимпийского резерва «Манеж».

Соревнования по спортивной гимнастике на Кубок России проходят в Пензе, они продлятся до 27 августа.