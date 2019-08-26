Ростов-на-Дону, , 16:39 — REGNUM

Нападающий футбольного клуба «Ростов» Александр Саплинов, забивший один из мячей в ворота казанского «Рубина», прокомментировал игру своей команды против казанского «Рубина» (2:1).

«Мы до конца верили в успех и давили на ворота соперника. В конце почувствовали, что «Рубин» подсел и смогли победить. Потрясающие эмоции, первый гол в новой команде это всегда особенный момент. В раздевалке после игры был праздник. Считаю, что мы в каждой игре должны верить до последнего в свой успех», — сказал форвард.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал игру достаточно нервной. По его мнению, его подопечные показали себя достойно.

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