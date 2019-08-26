Москва, , 16:38 — REGNUM

Федерация компьютерного спорта России анонсировала Открытый Кубок России по киберспорту 2019. Финал соревнования с призовым фондом в 3,5 млн рублей состоится в декабре 2019 года, сообщается на сайте ФКС России 26 августа.

Матчи в рамках Кубка пройдут по двум дисциплинам: Dota 2 и Clash Royale. Первый этап (отборочный) пройдёт в октябре, второй (основной) в ноябре, а финальный в декабре 2019 года. Сообщается, что принять в них участие могут не только спортсмены из России, но и из других стран.

Напомним, гранд-финал Кубка России по киберспорту 2018 прошёл в Тюмени. Победителем в дисциплине Clash Royale стал Андрей «predator» Шкелёнок, в Dota 2 — команда Elements Pro Gaming, в Starcraft II — Артём «Rail"Авраменко, а в Hearthstone — Александр «SkyFrosty» Грушко.

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