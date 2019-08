Киев, , 16:15 — REGNUM

Создатель YouTube-канала The Guy In The Cap показал, как выглядело бы аниме о киберспортивной команде Natus Vincere (состав по CS: GO). Об этом 26 августа сообщает сайт cybersport.ru.

Автор ролика представил опенинг (начальная заставка) своего придуманного аниме о Na'Vi. В нём он показал главных героев (членов команды) и злодея (журналиста и аналитика Данкана «Thorin» Шилдса) под песню Crossing Field, которая, в свою очередь, является опенингом сериала Sword Art Online.

Напомним, Natus Vincere (Na'Vi) — это украинская киберспортивная организация, в состав которой входят команды по самым популярным дисциплинам: Dota 2, CS: GO, League of Legends, Starcraft II и т.д. Проект появился в 2009 году.

