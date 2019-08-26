Париж, , 15:58 — REGNUM

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе пропустит около месяца из-за травмы. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации издания, Мбаппе получил травму подколенного сухожилия. Срок его восстановления составит от трёх недель до одного месяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мбаппе получил травму в матче третьего тура чемпионата Франции с «Тулузой» (4:0). Также повреждение получил другой форвард парижской команды Эдинсон Кавани.

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