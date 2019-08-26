Владикавказ, , 15:54 — REGNUM

Владикавказская «Алания» одержала победу над командой из Астрахани «Волгарь» в шестом туре Профессиональной футбольной лиги в зоне ЮГ. Встреча завершилась со счётом 3:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

В первые минуты матча судья назначил пенальти, который реализовал полузащитник «Алании» Батраз Хадарцев. Заключительные два гола в матче забили игроки Алан Хугаев и Давид Кобесов. Следующий матч команда проведет на выезде с клубом «Машук-КМВ».

Ранее ИА REGNUM сообщало о победе владикавказской «Алании» над «Ротором» в матче 1/32 финала Кубка России. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Читайте также: «Алания» одержала волевую победу над «Ротором» в Кубке России