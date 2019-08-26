Москва, , 15:43 — REGNUM

Московский ЦСКА планирует приобрести двух новых футболистов до закрытия летнего трансферного окна. Об этом сообщает News.ru.

По информации издания, «армейцы» хотят усилить свой состав нападающим и центральным защитником.

При этом имя форварда известно, речь идёт о нападающем чешского клуба «Млада Болеслав» Николае Комличенко. О защитнике не сообщается.

Ранее сообщалось, что трансфер Комличенко, который является лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, может выкупить «Локомотив».

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