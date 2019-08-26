Цюрих, Швейцария, , 15:28 — REGNUM

Ответный матч квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и португальской «Брагой» рассудит бригада арбитров из Италии во главе с Давиде Массой. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Помогать главному арбитру будут лайнсмены Фабиано Прети и Стефано Алассио. Резервным арбитром назначен Фабрицио Паскуа.

Напомним, матч «Спартак» — «Брага» пройдёт в Москве 29 августа. В первой игре португальская команда одержала победу со счётом 1:0.

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