Белград, , 15:11 — REGNUM

Первая ракетка мира Новак Джокович сыграет за сборную Сербии в финальном раунде Кубка Дэвиса. Об этом заявил капитан команды Ненад Зимонич, сообщается на сайте федерации тенниса Сербии.

«У нас фантастическая новость: Новак сыграет в финальном турнире Кубка Дэвиса. Новак подтвердил, что присоединится к команде. Это великолепное пополнение для нашей сборной», — сказал Зимонич.

Напомним, финальный раунд Кубка Дэвиса пройдёт в Мадриде с 18 по 24 ноября. В группе A сборная Сербии сразится с командами Франции и Японии.

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