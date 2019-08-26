Нью-Йорк, США, 26 августа 2019, 14:58 — REGNUM
Канадский теннисист Милош Раонич снялся с Открытого чемпионата США из-за травмы. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что получивший 21-й номер посева Раонич не смог выступить на соревнованиях из-за повреждения ягодичной мышцы. В основной сетке турнира его заменит представитель Польши Камиль Майхшак, который в первом круге сыграет с чилийцем Николасом Джарри.
Напомним, ранее с US Open из-за травмы колена снялся представитель ЮАР Кевин Андерсон.
Действующим чемпионом US Open является сербский теннисист Новак Джокович, который в прошлогоднем финале обыграл аргентинца Хуана Мартина дель Потро со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.
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