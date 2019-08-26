Сеул, , 15:01 — REGNUM

В Южной Корее пройдут отборочные соревнования в команду GS Trophy Team Korea для участия в международном турнире GS Trophy 2020, который пройдет в Новой Зеландии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей BMW Motorrad.

По их словам, четвертые отборочные соревнования пройдут пройдет в уезде Ёнволь провинции Канвондо с 31 августа по 1 сентября.

Известно, что в отборочных соревнованиях могут принять участие обладатели мотоциклов BMW GS (за исключением моделей G 310 GS G и 650 GS). Специальная комиссия будет выбирать кондидатов в команду по нескольким условиям, включая навыки вождения, физическую форму, состояние здоровья и владение английским языком.

По словам представителей BMW Motorrad, отобранной команде будет предоставлена полная поддержка во время международного турнира, а так же возможность потренироваться и улучшить свои навыки до начала проведения состязаний.

GS Trophy — международные соревнования на мотоциклах, проводимые раз в два года.