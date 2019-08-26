Париж, , 14:49 — REGNUM

ПСЖ может купить нападающего лондонского «Кристал Пэлас» Уилфрида Заху. Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, руководство парижского клуба рассматривает Заху в качестве замены Неймару.

Отмечается, что за Неймара парижский клуб планирует выручить более $220 млн. Если бразилец уйдёт из команды, то ПСЖ будет готов купить Заху за $120 млн.

Ранее сообщалось, что Неймар близок к возвращению в «Барселону», которая готовится к презентации игрока и заказала партию футболок с его именем.

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