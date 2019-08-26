Цюрих, Швейцария, 26 августа 2019, 14:38 — REGNUM
Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) задумалось о возможной замене боковых арбитров роботами. Об этом сообщает The Mirror.
«Заменят ли роботы в будущем боковых судей полностью? Однажды это действительно может произойти», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ФИФА существует департамент, который проводит соответствующие исследования.
Напомним, в футбол всё больше начинают применяться современные технологии. Например, в ведущих европейских чемпионатах и международных соревнованиях используется система видеопомощи арбитрам (VAR).
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