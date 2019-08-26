Цюрих, Швейцария, , 14:38 — REGNUM

Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) задумалось о возможной замене боковых арбитров роботами. Об этом сообщает The Mirror.

«Заменят ли роботы в будущем боковых судей полностью? Однажды это действительно может произойти», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ФИФА существует департамент, который проводит соответствующие исследования.

Напомним, в футбол всё больше начинают применяться современные технологии. Например, в ведущих европейских чемпионатах и международных соревнованиях используется система видеопомощи арбитрам (VAR).

Читайте также: Боливийский судья обосновал пенальти системой VAR, которой не было в матче