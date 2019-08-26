Махачкала, , 14:21 — REGNUM

Два самолета с болельщиками прилетят из Дагестана в ОАЭ на бой Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, который состоится 7 сентября в Абу-Даби. Об этом в интервью порталу Sport24 рассказал отец и первый тренер дагестанского спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

«Знаю, что непосредственно к бою прилетят два полных самолета наших болельщиков. Уже билетов нет на эти даты. Надо будет через какую-то вторую точку лететь. Все билеты раскупили в первые двое суток», — сказал Нурмагомедов-старший.

Он также рассказал, что ему поступают звонки с просьбами о продаже билетов на предстоящий бой.

«Сейчас больше 90% звонков, которые мне поступают, связаны с билетами. Люди готовы покупать их даже за очень большие деньги. Думаю, на месте уже их можно будет найти. Не по начальной цене, но все же. Просто необходимо обеспокоиться заранее», — отметил заслуженный тренер России, добавив, что за билет ему предлагают от трёх до пяти тысяч долларов.

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Как сообщали ИА REGNUM, 30-летнему Хабибу Нурмагомедову во второй раз предстоит защитить титул чемпиона UFC в лёгком весе, завоёванный в апреле 2018 года. Прямую трансляцию поединка в Абу-Даби для российских зрителей будет вести Первый канал.

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