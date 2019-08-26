Екатеринбург, , 14:01 — REGNUM

Спортсмены из Екатеринбурга выиграли на первенстве России по карате среди юниоров (16−17 лет) одну золотую и одну бронзовую медали. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Оба спортсмена являются воспитанниками спортивной школы «Динамо». Первое место завоёвано в весовой категории до 55 килограмм, а третье место в весовой категории до 57 килограммов.

Соревнования проходят в Калининграде с 22 по 26 августа, и по их итогам будет определён состав сборной России которая отправится на мировой чемпионат 2019 года.

Отметим, что на чемпионате страны по карате участвуют 893 спортсмена из 59 регионов Российской Федерации.