Москва, , 13:56 — REGNUM

Основной кард турнира UFC 242, который состоится 7 сентября в Абу-Даби, в прямом эфире покажет Первый канал. Главным событием вечера станет бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного титула американцем Дастином Порье.

Помимо самого поединка канал планирует освещение промо-мероприятий перед турниром — открытой тренировки, официальной церемонии взвешивания и пресс-конференции.

«Также зрителей ждут ждут интервью с главными героями турнира и другие эксклюзивные материалы из закулисья главного события этого года в мире смешанных единоборств», — рассказали в пресс-службе телеканала.

Читайте также: Нурмагомедов поднялся на второе место в общем рейтинге UFC

Как сообщали ИА REGNUM, в апреле 2018 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Элом Яквинтой и завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Спустя полгода, 6 октября, дагестанец защитил титул во встрече с ирландцем Конором Макгрегором, теперь ему предстоит сделать это во второй раз.

Читайте также: «Знаю, что могу потерять всё», — Нурмагомедов о поединке против Порье