Вашингтон, , 13:31 — REGNUM

Российские вратари Андрей Василевский и Сергей Бобровский признаны лучшими голкиперами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии экспертов NHL Network. Об этом сообщается на сайте лиги.

Первое место в рейтинге лучших голкиперов НХЛ занял Андрей Василевский, выступающий за «Тампу-Бэй Лайтнинг». Вторым стал Сергей Бобровский, который перешёл из «Коламбус Блю Джекетс» во «Флориду Пантерз».

В рейтинг также попали Бен Бишоп «Даллас Старз», Кэри Прайс («Монреаль»), Туукка Раск («Бостон»), Марк-Андре Флери («Вегас»), Брэйден Холтби («Вашингтон»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Пекка Ринне («Нэшвилл») и Джон Гибсон («Анахайм»).

Напомним, по итогам сезона 2018/19 Андрей Василевский получил приз «Везина Трофи», который вручается лучшему голкиперу лиги.

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