Наро-Фоминск, Московская область, , 13:13 — REGNUM

В Московской области состоялся международный турнир по мотокроссу памяти советника главы Чеченской Республики, полковника ФСБ, ветерана «Альфы» Юрия Торшина. Организатором мероприятия выступил Российский университет спецназа, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе главы и правительства Чечни.

Соревнования проводились на мотоциклетной трассе в городе Верея Наро-Фоминского городского округа. Они проходили в профессиональном, любительском, ветеранском и юниорском классах. В заездах приняли участие около 130 спортсменов из Костромской, Ивановской, Ярославской, Калужской, Смоленской, Московской областей, Москвы, Белоруссии и Италии.

Одним из победителей стал Елисей Мартынов — сын помощника главы Чечни по силовому блоку, первого заместителя начальника управления Росгвардии по Чеченской Республике Даниила Мартынова.

«В классе 65 куб. см первое место занял Елисей Мартынов. Он сдержал данное мне слово. Искренне поздравляю Елисея и его отца Даниила Васильевича!» — написал Кадыров на своей странице в «ВКонтакте».

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