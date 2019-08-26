Шанхай, Китай, , 13:09 — REGNUM

На The International 2019 представители компании Valve анонсировали двух новых героев для Dota 2. Они появятся в игре в рамках обновления Outlanders, сообщил портал PCGamer 25 августа.

Новыми героями станут Spitfire — пожилая женщина с дробовиком, которая сражается верхом на ездовом ящере и Void Spirit — таинственный дух из бездны с двусторонним клинком. Точная дата выхода обновления с новыми персонажами пока не сообщается.

Напомним, The International 2019 проходил с 15 по 25 августа 2019 года в Шанхае (Китай). Чемпионом турнира стала европейская команда OG, а финальный матч с её участием установил новый рекорд по просмотрам.

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