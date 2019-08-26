Нур-Султан, , 12:40 — REGNUM

Юношеская сборная Таджикистана по футболу вышла в финал, обыграв казахстанских футболистов на кубке президента Казахстана, сообщает 26 августа издание «Авеста».

Таджикистанские спортсмены выиграли матч со счетом 2:1. Забитыми голами отличились Рахматшо Рахматзода и Мухаммадворис Саидалиев. Соперники Таджикистана в финальном матче определятся после игры Литвы и Казахстана в группе «В».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Нур-Султане открылся футбольный чемпионат на кубок президента Казахстана. В первом матче сборная Таджикистана обыграла Армению со счетом 2:1.

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